На дорогах будет скользко

По данным гидрометцентра Карелии, завтра по республике ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, западный, ночью на севере западный, северо-западный умеренный. Температура ночью -1, -6°С, днем -4, +1°С.

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер западный умеренный. Температура ночью -1, -3°С, днем -1, -3°С. Атмосферное давление будет слабо расти. // Фото: wirestock / Freepik