15 января 2022, 16:36
Россия

Мясников назвал опасные для здоровья мужчин продукты

По мнению теледоктора, мужчинам не стоит злоупотреблять молочными продуктами

Молочные продукты могут причинить вред здоровью мужчин. Такое мнение высказал популярный теледоктор Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Чрезмерное потребление молочки может привести к раку простаты, предупредил специалист, пишет «Лента.ру». По его словам, существуют исследования, которые подтверждают связь потребления этих продуктов и рака.

Мясников считает, что мужчинам можно пить не более 300 миллилитров молока в день. (фото pixabay.com, Pexels)

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Метки: 
Александр Мясников
молочные продукты
рак
здоровье