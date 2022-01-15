Мясников назвал опасные для здоровья мужчин продукты

Молочные продукты могут причинить вред здоровью мужчин. Такое мнение высказал популярный теледоктор Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Чрезмерное потребление молочки может привести к раку простаты, предупредил специалист, пишет «Лента.ру». По его словам, существуют исследования, которые подтверждают связь потребления этих продуктов и рака.

Мясников считает, что мужчинам можно пить не более 300 миллилитров молока в день. (фото pixabay.com, Pexels)