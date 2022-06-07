«Музыкальностью и сладкоголосием снискают многие похвалы гостей»

В рамках творческого проекта «Край, разбуженный Петром» 8 июня состоится первый грандиозный концерт «Великое посольство. Музыкальные картины из жизни Петра I».

Концерт пройдет в зале Музыкального театра, а исполнителями станут четыре творческих коллектива и солисты карельской филармонии и музыкального театра: Оркестр русских народных инструментов «Онего», дирижер - Геннадий Миронов; Мужской камерный хор Карельской филармонии, дирижер – Алексей Умнов; Женский хор «Академия», дирижер - Евгения Дыга; Танцевальная студия «Вдохновение», руководитель - Татьяна Ремшуева. Автором сценария и режиссером-постановщиком оперы стала московский режиссер Наталья Качанова.

Музыкальные картины «Великое посольство» орловского композитора Евгения Дербенко (либретто И. Горина) расскажут петрозаводчанам о заморском странствии юного царя Петра I, его знакомстве с иноземными нравами. Обещают пение и танцы в голландских тавернах, итальянскую буффонаду, русское скоморошество. Исторические костюмы, свет – все яркие атрибуты театра также будут представлены публике.

Молодого Петра сыграет солист музыкального театра Юрий Заряднов, а его верного сподвижника Алексашку Меншикова – актер филармонии Александр Картушин. Царица Наталья Кирилловна споет голосом солистки филармонии Алины Кардаковой. Разудалые голландские моряки – солисты музыкального театра Михаил Семенов, Иван Канев и Кирилл Иващенко. Неразлучная парочка Арлекино и Коломбина – солисты филармонии Андрей Господарев и Валентина Каменская, которая исполнит еще и роль итальянской принцессы.

Дербенко дает необычное сопровождение певческому началу произведения - нетрадиционный состав инструментов: домры, гусли, баян, балалайка, волынка… По задумке автора именно русские народные инструменты способны передать не только русский национальный колорит, но и лукавую браваду итальянской народной комедии масок, и беззаботное хмельное веселье голландских корабелов на исходе золотого века республиканских Нидерландов.

Словом, юбилейные торжества в честь первого российского императора в столице Карелии начнутся красочно, масштабно и, как писал сам Петр Алексеевич, «музыкальностью и сладкоголосием снискают многие похвалы гостей».

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