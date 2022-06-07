«Чистые игры» проведут в парке Каменный бор

В субботу, 11 июня в Петрозаводске в парке Каменный бор пройдут «Чистые игры». Мероприятие стартует в 10.30 и продлится до 15.30. Место сбора – «Утюг» на Ключевском карьере, сообщили в мэрии города.

На необычную акцию приглашают всех желающих, которые должны будут пройти различные интерактивы и побороться за призы. Для этого необходимо собрать команду из двух-четырех человек и зарегистрироваться по ссылке.

Всем необходимым – мешками, перчатками, картой местности – обеспечат организаторы. Награждение победителей запланировано на 13.30. Далее участников ждут активный отдых и пикник на природе с угощениями от партнеров. Для детей от 10 до 14 лет проведут открытый мастер-класс по сап-бордингу. Подробности можно найти на странице «Парк Каменный бор – Чистые Игры». Фото: k.com/parkkamennyibor.