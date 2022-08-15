Мужчину в синем спортивном костюме разыскивают в Петрозаводске

Петрозаводская полиция разыскивает мужчину в синем спортивном костюме. Стражи порядка опубликовали запись с камеры наблюдения, на которой запечатлен разыскиваемый. Правоохранители предполагают, что он может быть причастен к краже с банковской карты.

Стражи порядка просят внимательно присмотреться к записи, всех, кто узнал мужчину в кадре, просят звонить по телефонам: 8 921-701-92-07, 8 911-432-87-54. (фото скриншот видео)