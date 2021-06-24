Мужчину убили во время застолья с друзьями

53-летний мужчина, обвиняемый в убийстве, предстанет перед судом в Лахденпохском районе.

Следователи предположили, что мужчина выпивал в компании знакомых в апреле 2021 года. Между ним и еще одним участником застолья произошел конфликт.

Обвиняемый нанес потерпевшему ножом множественные ранения, от которых тот скончался. Нападавший был задержан. Дело передано в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. (фото yugtimes.com)