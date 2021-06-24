Петрозаводчанина избили на улице и отобрали мобильный телефон

Знакомство на улице обернулось для петрозаводчанина неприятностями. Его избили и отобрали телефон. 31-летний потерпевший обратился в полицию.

Потерпевший и обидчик решили отметить знакомство небольшим застольем, но мирно посидеть не удалось, разгорелся конфликт. Новоиспеченный приятель несколько раз ударил горожанина по лицу, отобрал мобильный и предложил оппоненту уйти подобру-поздорову. Мужчина, понимая, что соперник физически сильнее, ушел.

На следующий день друзья потерпевшего вернули ему гаджет. Они рассказали, что с ними связался неизвестный и сообщил, что нашел смартфон. Незнакомец предложил отдать находку за 500 рублей.

Потерпевший с друзьями назвали полиции приметы злоумышленника. Стражи порядка вышли на след 29-летнего ранее судимого петрозаводчанина. Подозреваемый признал вину. МВД возбудила уголовное дело о грабеже. (фото 46tv.ru)