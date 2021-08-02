Мужчину убили в Петрозаводске, вонзив ему в голову нож

Мужчина умер после того, как ему в голову вонзили нож. Под подозрением оказалась знакомая погибшего. Обвиняемая в убийстве женщина заключена под стражу, сообщили в Следкоме Карелии.

По предварительным данным, мужчина находился в квартире знакомой в Петрозаводске. Между ними возник конфликт.

По версии следователей, женщина с силой нанесла удар клинком ножа в область головы мужчины. Потерпевший скончался. Обстоятельства преступления устанавливаются. Обвиняемой может грозить до 15 лет лишения свободы. (фото bashinform.ru)