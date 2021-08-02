Находясь в зале суда, мужчина заработал себе уголовное дело

Пока жителя Карелии судили по одному делу, он умудрился заработать себе еще одно. 49-летнего мужчину обвинили в неуважении к суду, выразившемся в оскорблении судьи, сообщили в региональном СК.

События происходили в зале заседания судебного участка мирового судьи в Сортавале. Суд рассматривал административное дело в отношении мужчины. В это время мужчина оскорбил судью грубыми, бранными словами, унизив его честь и достоинство перед другими участниками процесса.

Уголовное дело направили на рассмотрение в суд. Мужчине грозит арест до полугода. (фото regcomment.ru)