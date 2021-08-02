Серийного похитителя велосипедов задержали в Карелии

Ранее судимый житель столицы Карелии стал фигурантом четырех уголовных дел о похищении велосипедов. Как сообщили в УМВД России по региону, 51-летний мужчина «работал» в разных населенных пунктах.

Полицейские считают, что он совершил кражи велосипедов в Петрозаводске и Сегежском районе. Заявления о пропаже транспортных средств стали почти синхронно поступать в июле.

Оперативники выяснили, кто может быть причастен к хищениям и допросили подозреваемого. Петрозаводчанин признался, что их догадки верны.

Он рассказал, что брал велосипеды из подъездов жилых домов. Почти все успел продать, но один все же изъяли и вернули владельцу. Вора заключили под стражу, так как оказалось, что ранее он также совершил имущественное преступление. // Фото: Couleur/Pixabay