Мужчину с перерезанным горлом нашли в аэропорту Пулково

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело об убийстве после обнаружения тела мужчины в автомобиле рядом с аэропортом Пулково. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, полицию вызвали в аэропорт поздним вечером 23 января. В автомобиле «Фольксваген Поло» было найдено тело 26-летнего гражданина одной из стран СНГ со множественными ножевыми ранениями и перерезанным горлом.

Известно, что погибший въехал в Россию в декабре 2021 года и имел патент на работу, но на миграционный учет не вставал.

Камеры наблюдения аэропорта сняли, как в «Фольксваген» садились четверо людей, потом двое вышли, а автомобиль начал съезд с пандуса. В салоне нашли вероятное орудие убийства - нож. Фото pixabay.com/oh0725