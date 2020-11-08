Мужчину обманули при совершении сделки в интернете

В УМВД России по Петрозаводску обратился 37-летний житель Владимирской области. Вместе с ним в полицию пришел петрозаводчанин, с которым заявитель познакомился несколькими часами ранее. Оба они рассказали, как оказались втянуты в мошенническую схему, сообшает пресс-служба МВД республики.

Гость карельской столицы, еще находясь на своей малой родине, на популярной интернет-площадке объявлений нашел анонс о продаже двух баянов. Общая их стоимость составила 77 000 рублей. Указывалось, что владелец музыкальных инструментов якобы проживает в Петрозаводске.

Продавец активно общался, в том числе по телефону. Также он предоставил фотографии и характеристики инструментов. А затем попросил предоплату в размере 25 000 рублей. Покупатель согласился перевести 19 800 рублей, а оставшиеся 57 200 рублей обещал заплатить при личной встрече. Предоплата была перечислена. Владелец музыкальных инструментов продолжал доказывать свою подлинность - выслал фотографию человека, державшего паспорт в руках, указал адрес в карельской столице, по которому можно забрать покупку.

Житель Владмирской области купил билет на поезд и отправился в Карелию забирать понравившиеся ему баяны. Прямо с вокзала он поехал по адресу, который указал ему продавец. Найдя нужный дом, мужчина позвонил в домофон и услышал совершенно незнакомый голос. В свою очередь, петрозаводчанин, встретив приезжего в подъезде, с удивлением узнал, что неизвестные использовали его фото для обманной сделки.

Горожанин пояснил, что никогда не размещал объявлений о продаже инструментов, не получал денежных переводов, ни разу не общался с мужчиной из Владимирской области и не имеет подобного имущества для продажи. В полицию мужчины направились вдвоем.

Примечательно, что оперативникам петрозаводчанин рассказал, что некоторое время назад в интернете пытался оформить заем. Тогда от него потребовали выслать фотографию с паспортом. Однако кредитные средства он так и не получил, а о том, что фотографией могут воспользоваться злоумышленники, не думал.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. // Фото: m.fishki.net