Пьяный за рулем попался ночью в Кондопоге

В 3 часа ночи в Кондопоге на ул. Строительной от управления транспортным средством отстранен нетрезвый водитель, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Во время проверки установлено, что мужчина не только пьян, но и не имеет права на управление транспортными средствами.

В соответствии с ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ нарушителя ждет наказание в виде административного ареста на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в размере тридцати тысяч рублей.

Решение о наказании пример суд. // Фото: polit74.ru