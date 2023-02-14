Мужчине вонзили нож в спину, он умер в квартире на Зареке

25-летнего молодого человека будут судить в Петрозаводске по обвинению в убийстве.

Убийство было совершено на Зареке. Ночью 6 декабря мужчины выпивали в квартире на Чернышевского. Между ними возник словесный конфликт. По версии карельских следователей, молодой человек ударил оппонента кухонным ножом в спину. От полученного колото-резаного ранения потерпевший умер через непродолжительное время.

Обвиняемого заключили под стражу, вину он признал. Теперь молодого человека ждет суд. // фото freepik.com