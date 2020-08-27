Карельская косметика рождается вдали от городского шума

Текст: Антонина Кябелева

- Если бы знал, что придется ехать в Кудаму, я бы отказался, - недовольно проворчал водитель микроавтобуса, выяснив, что группа журналистов из Карелии, Архангельска и Мурманска планирует посетить компанию по производству натуральной косметики. Тридцать километров по грунтовке мы преодолевали около часа. То и дело открывающиеся виды на живописное озерор Сямозеро скрашивали для пассажиров неспешное движение микроавтобуса.

Визит в деревню Кудама оказался единственным, никак не связанным с продуктами питания, объектом интереса участников четырехдневного пресс-тура «Продовольствие и климат», организованного международной ассоциацией журналистов «Баренц-пресс». Хотя, если быть совсем точной, с продовольственной тематикой затерявшуюся в карельской глухомани семейную компанию «Тихое озеро» все же связывают натуральные чаи из карельских трав. Они производятся из богатого ассортимента местной флоры, избежавшей выхлопного шлейфа современной цивилизации.

Вита Черная, главная кудесница натуральной карельской косметики, встретила нас с улыбкой и извинениями, что не сможет показать, как происходит создание не требующих длительной варки легких косметических продуктов.

- К сожалению, у нас все лето отрубают свет с утра до вечера. Я надеялась, что хоть сегодня будет выходной, но нет. У нас меняют опоры линии электропередачи. А лето — это самый активный период сбора трав. Сушка трав затормозилась. Электричество появляется поздно вечером. Приходилось работать по ночам, чтобы заготовить необходимые объемы,

- объяснила директор компании «Тихое озеро».

Так как некоторые травы имеют очень короткий срок сбора, нынешним летом пришлось поднапрячься, чтобы не остаться без главных компонентов для чая и косметики. Из-за перебоев в электроснабжении в этом году урожай слегка подкачал. На крайний случай в хозяйстве есть генератор, который ради гостей пришлось ненадолго включить, чтобы показать хотя бы готовую продукцию.

Раньше, рассказала Вита, в Кудаме был фармацевтический цех, куда местные жители сдавали травы. Цех закрылся, но у опытных деревенских травниц теперь есть возможность заработать сбором растений для «Тихого озера». От сборщиков трав из Петрозаводска пришлось отказаться, так как, рассказала владелица косметической компании, приехавшая бригада стала варварски выкашивать целые поляны, а затем сортировать растения.

- Мы так не делаем. У нас у каждого сборщика свои места, он забирает не больше тридцати процентов растений, чтобы не нарушить популяцию. Он понимает, что в следующем году опять сюда придет, - заметила она.

В окрестностях деревни Кудама растет даже ягель, который «уходит» из экологически неблагополучных районов.

Вита Черная в отдаленную карельскую деревню приехала из Санкт-Петербурга. Как молодая жизнерадостная женщина смогла променять северную столицу на непростые деревенские будни без театров, музеев, огней и ритмов многомиллионного города?

- Когда я сюда приехала, сначала мне было страшно в лесу жить. Морально тяжело было, когда берут и отключают свет. Ты думаешь: «Все, конец, что же делать?» К этому привыкнуть тяжело. Когда первый раз мама приехала в гости на две недели, она на третий день вернулась домой. Сказала, что ее вызвали на работу. Оказалось, что не справилась с тишиной. Это была ее самая главная проблема. Она жаловалась, что у нее в ушах звенит. Вторая проблема — черное небо вечером. Она не могла заснуть. У нас нет ни интернета, ни телевизора. Мама с бешеными глазами умотала обратно в Питер,

- улыбнулась Вита, вспоминая, как восемь лет назад осваивалась в карельской деревне.

Позднее адаптировалась и мама хозяйки «Тихого озера», запаслась фильмами, занавесками поплотнее и уже не с таким отчаянием наблюдала за выбором дочери.

С супругом Александром Столяровым Вита познакомилась, когда он уже организовал в деревне Кудама производство мыла с натуральными травами по старинным рецептам. У него ушло два года на то, чтобы мыло, действительно, получилось.

- Саша хотел сделать то, чего никто до него не делал. Ему интересен сам процесс создания чего-то нового. Он занимался организацией туров по всей Карелии. На эти деньги компания существовала первые несколько лет. Иначе было бы не выжить. Я по профессии экономист, сидела в кабинетах Санкт-Петербурга. Я сразу поняла, что дело надо брать в свои руки. Потому что мужчине объяснять, зачем девушке скраб для губ, очень тяжело,

- заразительно расхохоталась Вита.

Сейчас компания, помимо мыла, выпускает кремы, шампуни, гели для тела, бальзамы для губ, маски для волос, травяные чаи, приправы. Хит нынешнего сезона — арома-спрей от комаров на натуральных маслах. По словам директора компании, арома-спрей работает не хуже раскрученных брендов, и его без опаски можно наносить на волосы, лицо, руки. Первая партия, призналась моя собеседница, закончилась в первый же день.

- Раньше мы закупали в Германии экстракты, вытяжки из растений очень хорошего качества. Но они все содержат консерванты. Когда ты сам делаешь экстракт и сразу же вводишь его в продукцию, то это совсем другой уровень, - сказала Вита Черная.

Технологию производства прорабатывала профессиональный косметолог из Москвы, кандидат биологических наук, ароматерапевт Полина Мелиховская.

Поначалу у компании «Тихое озеро» был обширный рынок сбыта, начиная от Камчатки до Белгорода. Продукцию из деревни Кудама забирали поставщики и развозили по всей России. Но очень скоро от этого пришлось оказаться. Вита Черная рассказала, что из-за нарушения правил и сроков хранения, условий транспортировки покупатели нередко получали совсем не то, на что рассчитывали:

- На нас посыпались негативные отзывы. Было ужасно неприятно. Мы вручную делаем каждую баночку, стараемся, подбираем максимально качественные натуральные ингредиенты, а в ответ получаем негатив. Мы с Сашей решили, что продавать будем только сами. Это был очень тяжелый момент. Но мы открыли свой интернет-магазин, отдали нашу продукцию в сувенирные магазины, в места, где много туристов.

Позднее супруги решились открыть в Петрозаводске свой магазин. Конечно, призналась Вита, обороты снизились, зато исчез психологический дискомфорт. По ее словам, целенаправленно рекламой продукции она не занимается, больше надеясь на «сарафанное радио», которое до сих пор ее не подводило.

Так как в производстве косметики используются исключительно натуральные компоненты, отходов практически нет. Единственная проблема - упаковка. Сначала, призналась хозяйка «Тихого озера», была идея заказать биоразлагаемую тару:

- Потом мы включили логическое мышление и подумали, на что же она разложится? Поняли, что на частицы микропластика. Мы решили оставить все как есть. Тем более что в наш магазин можно сдать тару для утилизации. Это, с моей точки зрения, более экологично. Там, где это возможно, мы пытаемся использовать бумагу, картон, крафт-пакеты.

Карельский чай из «Тихого озера» — это полностью ручное производство по старинному рецепту. Вита рассказала, что попытки увеличить объем производства и сушить растения на железных подносах, мгновенно сказались на вкусе. Для того чтобы сохранить старинную технологию, пришлось даже заказать поднос из красной глины. В общем, выбор между количеством и качеством оказался в пользу последнего.

- Наша мечта, чтобы мир перешел на натуральную косметику. Во-первых, это позволило бы развивать местное производство, а, во-вторых, мы могли бы пользоваться уникальными природными ресурсами, которые просто пропадают. А так вот она — кладовая здоровья под ногами, - улыбнулась Вита Черная.

Она практически полностью взяла на себя производство косметики. У Александра Столярова другое увлечение — ездовые собаки для гонок на упряжках. Пока оно приносит только расходы. Но, благодаря компании «Тихое озеро», удается содержать питомник спортивных метисов. Интересно, что если раньше туризм позволил организовать производство натуральной косметики, то теперь косметологическая продукция поддерживает новое направление - разведение собак. То, насколько радостно и легко рассказывала Вита Черная о своих, в действительности, непростых буднях, не оставляет сомнений, что в деревне Кудама будет и натуральная косметика, и ездовые собаки, и, наверное, что-то еще, о чем мы обязательно услышим в будущем.