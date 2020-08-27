27 августа 2020, 18:27
Любитель болтать по телефону за рулем попался инспектору ГИБДД
Водитель автобуса в Петрозаводске не только нарушал правила, но и не платил по назначенным штрафам
Во время массовых проверок соблюдения водителями общественного транспорта Правил дорожного движения, любитель разговаривать по телефону привлечён автоинспекторами к административной ответственности, сообщает ГИБДД Петрозаводска.
В процессе оформления нарушения оказалось, что нарушитель и штрафы своевременно не оплачивает.
В результате – водитель привлечен к ответственности еще и по ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания)