Мужчина вышел из дома ночью и пропал

В Олонецком районе пропал местный житель. Как известно полиции, Игорь Владимирович Чупуков, 1975 года рождения, ушел из дома в Олонце в ночь на 27 января. С тех пор от мужчины нет вестей.

МВД Карелии сообщило приметы пропавшего жителя Олонца: рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые.

Мужчина был одет: черная спортивная шапка, синяя куртка с капюшоном (на куртке – белая надпись в районе груди слева), черные болоньевые спортивные штаны.

Всех, у кого есть информация о местонахождении Игоря Чупукова, просят звонить по телефонам: +7-911-661-93-58, +7(81436) 4-01-60.