Мужчина выработал победную тактику и дважды сорвал куш в лотерее

Житель американского штата Коннектикут Томас Перретта умудрился дважды сорвать одинаковый куш в лотерее. Мужчина уверен, что все дело в том, что он правильно выбрал дату игры, пишет «Лента.ру».

Четыре года назад Томас приобрел билет мгновенной лотереи 30X Cash в магазине Cove Convenience и выиграл 30 тысяч долларов (2,1 миллиона рублей). 4 марта он отправился в тот же магазин, поучаствовал в том же розыгрыше и сорвал такой же куш.

«Первый выигрыш помог мне расправиться с долгами. В этот раз я планирую сделать ремонт на кухне, а оставшуюся сумму положить на банковский счет», - отметил победитель.