Мужчина выиграл в лотерею и загадочно погиб

57-летний житель США выиграл в лотерею 45 тысяч долларов, но не смог получить приз и погиб. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mirror.

Отмечается, что тело мужчины нашли на берегу водоема. Вскрытие показало, что американец захлебнулся и утонул, однако, полицейские нашли в его бумажнике лотерейный билет, выигравший крупную сумму, и начали дальнейшую проверку.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина выиграл в местную лотерею, однако не мог обналичить билет из-за отсутствия нужных документов. У него была просрочена карта социального страхования, а по закону она нужна, чтобы забрать выигрыш более 600 долларов. Победитель подал заявление на возобновление карты, но получить ее не успел.

Полиция не рассматривает криминальную версию гибели мужчины. «Мы думаем, что он привязывал лодку у пристани, поскользнулся, ударился головой и упал в воду. Пока никаких подозрений насчет злого умысла у нас нет», - рассказал начальник полиции города. Фото pixabay.com/ChiniGaray