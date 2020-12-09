Мужчина выбросил собаку из машины посреди дороги

Мужчина выбросил собаку из автомобиля посреди дороги. По сообщению паблика «Lifedd.ru Новости | Политика», инцидент произошел в Петрозаводске. Сообщество опубликовало видеозапись случившегося, снятую одной из уличных камер видеонаблюения. На представленной записи нет ни времени, ни даты.

Неизвестный оставил собаку на проезжей части, а затем уехал. Преданный питомец побежал вслед за автомобилем, то водитель, судя по всему, прибавил ходу.

По сообщению паблика, животное забрали волонтеры. По одной из версий, которую озвучивает сообщество, мужчина таким способом хотел отомстить бывшей возлюбленной, которой ранее принадлежала собака. (фото wikipet.ru)