Мужчина вписал числа с работы в лотерейный билет и разбогател

Житель США выиграл в лоторею, использовав числа с работы. Об этом сообщает агентство UPI.

Мужчина рассказал, что купил лотерейный билет за один доллар и вписал в него числа, совпадающие с идентификационными кодами профессий, которые он использует у себя на работе в медицинской сфере.

Американец признался, что узнал о выигрыше на следующий день после розыгрыша. Счастливые числа принесли ему 50 тысяч долларов.

На полученные деньги мужчина планирует купить подарок двум своим внучкам, которые недавно окончили колледж. Кроме того, он и его жена собираются съездить в отпуск. Фото: pixabay.com/pasja1000