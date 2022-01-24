Мужчина внезапно разбогател и тут же бросил работу

61-летний британец Ян Блэк возвращался домой после ночной смены на заводе. По пути заехал в магазин за газетой и купил лотерейный билет, который оказался выигрышным. Рабочий не сразу понял, на сколько именно он разбогател – так много в билете было нулей. Выигрыш мужчины составил два миллиона фунтов стерлингов (209 миллионов рублей), пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Дома все еще сомневавшийся британец попросил супругу проверить, действительно ли выигрыш составил два миллиона. Оценив сумму выигрыша, британец тут же решил уволиться. он позвонил начальнику и сказал, что не придет на завод. Шокированный руководитель спросил, почему, в ответ Блэк поделился радостной вестью и выигрыше в лотерею.

Супруги собираются потратить часть денег на лечение своих собак. Также они хотят купить землю, построить дом, купить новую машину и 75-дюймовый телевизор. Пара планируют помочь с покупкой недвижимости пяти своим детям и десяти внукам. (фото pixabay.com, PauloDiniz)