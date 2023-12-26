Мужчина в Суоярви проломил незнакомцу голову камнем из-за замечания

Мужчина в Суоярви искалечил человека, который сделал ему замечание из-за шумного поведения в кафе. Уголовное дело 34-летнего фигуранта передали в суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент произошел в августе этого года, когда обвиняемый распивал спиртное в увеселительном заведении. Один из посетителей сделал ему замечание за шумное поведение.

Через некоторое время мужчина встретил на улице рядом с кафе своего «обидчика» и ударил камнем по голове. Здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред. // фото: Annabel_р/ pixabay.com