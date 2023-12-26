26 декабря 2023, 21:06
Мужчина в Суоярви проломил незнакомцу голову камнем из-за замечания
Жителя Карелии будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью земляк
Мужчина в Суоярви искалечил человека, который сделал ему замечание из-за шумного поведения в кафе. Уголовное дело 34-летнего фигуранта передали в суд, сообщили в прокуратуре Карелии.
Инцидент произошел в августе этого года, когда обвиняемый распивал спиртное в увеселительном заведении. Один из посетителей сделал ему замечание за шумное поведение.
Через некоторое время мужчина встретил на улице рядом с кафе своего «обидчика» и ударил камнем по голове. Здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред. // фото: Annabel_р/ pixabay.com