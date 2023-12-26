Олончанин бесплатно поработает на общество из-за 2-х елок и 2-х берез

Незаконная рубка деревьев вышла 57-летнему жителю Олонецкого района боком. Мужчину засекли со спиленными двумя елками и двумя березами и возбудили уголовное дело, сообщили в прокуратуре Карелии.

Он заготовил деревья с помощью бензопилы на территории Олонецкого участкового лесничества около деревни Новинка. Ущерб составил больше 39 тысяч рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде 180 часов обязательных работ. Кроме того, он удовлетворил исковое заявление Карельского межрайонного природоохранного прокурора о взыскании с осужденного суммы ущерба. // фото: freepik.com