26 декабря 2023, 20:03
Олончанин бесплатно поработает на общество из-за 2-х елок и 2-х берез
Житель Олонецкого района срубил четыре дерева и попал на скамью подсудимых
Незаконная рубка деревьев вышла 57-летнему жителю Олонецкого района боком. Мужчину засекли со спиленными двумя елками и двумя березами и возбудили уголовное дело, сообщили в прокуратуре Карелии.
Он заготовил деревья с помощью бензопилы на территории Олонецкого участкового лесничества около деревни Новинка. Ущерб составил больше 39 тысяч рублей.
Суд назначил мужчине наказание в виде 180 часов обязательных работ. Кроме того, он удовлетворил исковое заявление Карельского межрайонного природоохранного прокурора о взыскании с осужденного суммы ущерба. // фото: freepik.com