Убийство 20-летней давности раскрыли в Петрозаводске

Следователи в Петрозаводске завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили в СУ СКР Карелии.

Преступление было совершено еще в октябре 2002 года. Но тогда раскрыть его не удалось. Обвиняемый, которому на тот момент было 24 года, вместе со своим 26-летним знакомым напились и проникли через окно частного дома по улице Ватутина в Петрозаводске к 62-летнему знакомому.

Они надеялись получить от мужчины деньги. В ходе завязавшейся ссоры соучастники преступления избили его руками и ногами, а потом скрылись.

От полученных травм груди, живота, многочисленных переломов ребер и повреждения внутренних органов потерпевший скончался на месте происшествия на следующий день. Его нашли знакомые, которые пришли к нему в гости через два дня.

- Расследование уголовного дела было осложнено совершением преступления в условиях неочевидности, отсутствием прямых свидетелей произошедшего, а также отрицанием вины злоумышленниками. В июне 2003 года производство по уголовному делу приостановили,

- рассказали в СУ СКР по региону.

В этом году на оперативном совещании под руководством зампреда СК России Александра Клауса карельским следователям поручили установить истину по этому делу.

Картину преступления воссоздали, обвиняемый под тяжестью собранных улик во всем признался и подтвердил свои показания в ходе их проверки на месте происшествия.

Ранее его неоднократно привлекали к уголовной ответственности, в основном за имущественные преступления. Мужчина отбывал наказания в местах лишения свободы. Следователи собрали достаточную доказательственную базу, уголовное дело уже направили в суд. // фото: СУ СКР по региону