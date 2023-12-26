26 декабря 2023, 17:14
Еще один военный из Карелии погиб на СВО
Олег Гришанов из Кемского района не вернется домой живым
Еще одного бойца потеряла Карелия на военной спецоперации. О гибели военнослужащего сообщили в группе администрации Кемского района ВКонтакте.
В зоне СВО погиб Олег Александрович Гришанов – житель Кемского района. Местные власти выразили соболезнование его родным и близким.
О дате прощания с военнослужащим сообщат дополнительно. // фото: администрация Кемского района, freepik.com