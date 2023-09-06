Мужчина утонул на глазах окружающих в Сочи

В Сочи на пляже на глазах отдыхающих погиб мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Трагедия произошла на центральном пляже поселка Лазаревское во второй половине дня 4 сентября. По словам очевидцев, мужчина зашел в море, а спустя некоторое время его обнаружили без признаков жизни.

Утопленника достали из воды. Прибывшие на место медики констатировали его смерть. // Фото: unsplash.com / Matt Hardy