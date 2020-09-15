Мужчина украл 5 тысяч рублей и спрятался с ними в пряжинском лесу

В полицию Пряжинского района обратилась 32-летняя жительница одного из поселков с жалобой на своего знакомого.

Как оказалось, она выпивала с ним, а когда потребовалась добавка, то дала ему пять тысяч рублей и отправила в магазин. Из него мужчина не вернулся.

«Полицейские разыскали подозреваемого. Мужчина 1988 года рождения, не имеющий определенного места жительства, скрывался в лесу. В настоящее время он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и проверяется на причастность к другим противоправным деяниям», - сообщает МВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».