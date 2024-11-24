Мужчина убит в ходе дорожного конфликта в российском городе

В Саратовской области мужчина погиб в результате дорожного конфликта. Об этом сообщает Следственное управление СК по региону в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, днем 24 ноября на одной из улиц произошел конфликт между водителями. Один из них выстрелил в своих противников. В результате стрельбы один мужчина был убит, другой ранен.

После совершения преступления убийца скрылся. Ведутся его поиски. // Фото: unsplash.com / Shirly Niv Marton