Мужчина скатился на ватрушке и сломал позвоночник, это сняли на видео

В Свердловской области мужчина скатился с горки на ватрушке и сломал позвоночник. Происшествие было снято на видео, его опубликовало издание «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Ural Mash.

Все произошло в городе Каменск-Уральский. На кадрах видно, как мужчина скатывается с крутого склона, после чего врезается в березу. От удара человек отлетает в сторону.

По информации источника, скорую помощь вызвали очевидцы, которые заметили, что после столкновения мужчина остался лежать на земле. В больнице у него диагностировали перелом позвоночника и четырех ребер. // Фото: скриншот видео Ural Mash