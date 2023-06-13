Мужчина сходил в магазин и сказочно разбогател

Житель США решил потратить сдачу в магазине на лотерейный билет и сорвал джекпот. Об этом сообщает агентство UPI.

Американец делал покупки в одном из магазинов и получил 10 долларов сдачи. На эти деньги он спонтанно решил купить лотерейный билет.

Придя на работу, мужчина стер защитный слой и обнаружил, что выиграл 300 тысяч долларов. Победитель отметил, что до сих пор не может поверить в происходящее. Деньги он пока решил оставить на счете в банке. // Фото: unsplash.com