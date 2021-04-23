Мужчина разъезжал по Карелии по просроченным водительским правам

Сегодня, 23 апреля, в Кондопожском районе на дороге «Шуйская-Гирвас» сотрудники ГИБДД остановили автомобиль. За рулем сидел водитель, права у которого оказались просрочены. Срок действия водительского удостоверения у автомобилиста истек еще в 2018 году, уточнили в Госавтоинспекции Карелии.

Нарушителя привлекли к административной ответственности. Ему грозит штраф в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

Всего же с начала 2021 года на дорогах республики были отстранены от руля 650 водителей, которые не имели прав управления. (фото rudorogi.ru)