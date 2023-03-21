Мужчина пытался за взятку договориться о свидании с заключенным

49-летний мужчина хотел за деньги организовать краткосрочное свидание с заключенным. План провалился. Теперь он сам стал фигурантом уголовного дела. В отношении него возбудили дело по статье о даче взятки. Ее размер следователи не стали раскрывать.

Известно, что речь идет об исправительной колонии в Сегеже. 17 марта на территории колонии подозреваемый дал взятку сотруднику учреждения, сообщили в карельском СУСК. Надзиратель сообщил о «склонении к получению взятки» в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали. Обстоятельства преступления устанавливаются. Следствие продолжается. // фото пресс-cлужба СУСК по Карелии