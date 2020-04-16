Мужчина потерял работу из-за пандемии и внезапно стал миллионером

В Австралии мужчина, уволенный с работы из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, выиграл в лотерею более трех миллионов долларов. Удача улыбнулась жителю города Аделаида, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Star.

Сообщается, что после увольнения со службы мужчина купил лотерейный билет. Он оказался выигрышным.

Австралиец сообщил, что как только узнал о своей победе, тут же разбудил среди ночи супругу. Женщина от радости закричала, признался счастливчик.

Новоиспеченный миллионер рассказал, что планирует потратить выигрыш на покупку дома.