Мужчина попал в психбольницу после курения вейпа

В Башкирии местный житель оказался в психиатрической больнице после курения вейпа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина.

Как рассказал чиновник, пациент поступил в психбольницу в остром психическом состоянии. Мужчина высказывал бредовые идеи, у него наблюдались галлюцинации. Врачи обнаружили повышенное содержание никотина в его организме. Выяснилось, что пациент - страстный поклонник вейпа. При этом он чередовал устройство с обычными сигаретами.

Как отметил министр, при курении вейпа в организм попадает множество опасных веществ. Вейп замедляет развитие мозга, плохо влияет на память, концентрацию, самоконтроль и нервную систему. Среди других побочных эффектов - ослабление иммунитета, повреждение тканей легких и сердца, а также когнитивные нарушения. // Фото: unsplash.com / Stephen Hocking