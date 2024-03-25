Женщина шесть лет носила в животе забытую врачами иглу

Жительница Волгограда в течение шести лет ходила с хирургической иглой в животе. Инструмент оставили там медики после операции, передает V1.ru.

Женщина оказалась в Городищенской ЦРБ в 2016 году, ей удалили аппендикс и выписали. После этого она продолжала чувствовать боли в животе.

- Очень сильно и постоянно болел бок. Я жаловалась, но мне говорили, что это послеоперационные ощущения,

- рассказала она.

Боли не прекратились, и в 2022 году женщина обратилась в городскую больницу №12. Ей сделали рентген брюшной полости и увидели в животе инородный предмет. Его удалили на операции, оказалось, что это хирургическая игла.

После этого волгоградка обратилась в суд и попросила взыскать с первого медицинского учреждения 1,2 млн рублей за моральный вред.

Представители больницы утверждали, что пациентка не доказала факт оказания некачественной услуги. Но судья постановил выплатить женщине более 300 тысяч рублей. Стороны обжаловали решение, компенсацию морального вреда увеличили до 600 тысяч рублей. // фото: unsplash.com