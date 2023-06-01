Мужчина получил чудовищные ожоги от костра в Карелии

В среду в 17 часов в отдел надзорной деятельности пожарной охраны города Медвежьегорска поступило сообщение о госпитализации в Медвежьегорскую ЦРБ мужчины 1979 года рождения. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Врачи диагностировали у пострадавшего термический ожог пламенем туловища 2-3-й степени на площади 50%. По предварительным данным, мужчина сильно обгорел у костра на острове в восьми километрах от поселка Ламбасручей.

Другие обстоятельства этого происшествия сейчас устанавливаются. // Фото: unsplash.com