01 июня 2023, 08:15
Мужчина получил чудовищные ожоги от костра в Карелии
В Медвежьегорском районе выясняются обстоятельства травмирования 44-летнего местного жителя
В среду в 17 часов в отдел надзорной деятельности пожарной охраны города Медвежьегорска поступило сообщение о госпитализации в Медвежьегорскую ЦРБ мужчины 1979 года рождения. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.
Врачи диагностировали у пострадавшего термический ожог пламенем туловища 2-3-й степени на площади 50%. По предварительным данным, мужчина сильно обгорел у костра на острове в восьми километрах от поселка Ламбасручей.
Другие обстоятельства этого происшествия сейчас устанавливаются. // Фото: unsplash.com