Балкон загорелся в пятиэтажке в Петрозаводске

В среду в 11 часов 16 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Советской. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Не прошло и пяти минут, как два пожарных расчета из пожарно-спасательной части №4 по охране города Петрозаводска были уже на месте происшествия. Было установлено, что горит балкон на втором этаже. Профессионалы быстро справились с огнем, не дав ему распространиться на расположенные выше этажи.

В результате пожара огнем было повреждено имущество и остекление балкона на площади 0,5 квадратного метра.

По какой причине загорелся балкон, сейчас устанавливают специалисты. Не исключено, что пожар мог произойти из-за непотушенного окурка, прилетевшего с верхних этажей. По факту ЧП проводится проверка. // Фото: unsplash.com