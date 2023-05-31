Жителя Карелии отправят в колонию за любовь выпить и помыть голову

Суд в Кондопоге приговорил к лишению свободы 31-летнего мужчину. Он совершил кражи в пяти магазинах, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Местный житель уже был ранее условно осужден за мелкое хищение. Но в октябре минувшего года стал воровать из торговых точек. Он обчистил пять магазинов – унес несколько бутылок виски, коньяка, водки и шесть флаконов шампуня.

В итоге его поймали, учили рецидив и отменили условное наказание. Воришка отправится в колонию на два года и два месяца. // фото: www.freepik.com