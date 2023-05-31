Пенсионер в Карелии стал уголовником из-за двух банок с порохом

Пенсионера в Кемском районе судили за незаконное хранение взрывчатых веществ. У него нашли две банки с порохом, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Запрещенное вещество полицейские обнаружили у 73-летнего мужчины в апреле этого года. Общий вес банок с порохом составил 213,41 грамма.

Пенсионер рассказал, что хранил порох с 2000 года, и признал вину. Ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. // фото: www.freepik.com