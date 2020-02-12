Мужчина похитил с банковской карты петрозаводчанина 16 тысяч рублей

41-летний петрозаводчанин выпивал с 33-летним приятелем. Мужчина отдал своему другу банковскую карту и назвал пароль, чтобы тот купил выпивку и закуску. Об инцидент сообщает сегодня МВД.

Однако второй участник застолья решил потратить деньги на себя. Мужчина снял с чужой карты 16 тысяч. А потерпевшему ничего не оставалось, как обратиться в полицию Петрозаводска.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело.