12 февраля 2020, 12:51
Мужчина похитил с банковской карты петрозаводчанина 16 тысяч рублей
Мужчина доверил своему другу карту для покупки спиртного и закуски, но у того созрел в голове иной план
41-летний петрозаводчанин выпивал с 33-летним приятелем. Мужчина отдал своему другу банковскую карту и назвал пароль, чтобы тот купил выпивку и закуску. Об инцидент сообщает сегодня МВД.
Однако второй участник застолья решил потратить деньги на себя. Мужчина снял с чужой карты 16 тысяч. А потерпевшему ничего не оставалось, как обратиться в полицию Петрозаводска.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело.