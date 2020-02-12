12 февраля 2020, 12:51
Происшествия

Мужчина похитил с банковской карты петрозаводчанина 16 тысяч рублей

Мужчина доверил своему другу карту для покупки спиртного и закуски, но у того созрел в голове иной план

41-летний петрозаводчанин выпивал с 33-летним приятелем. Мужчина отдал своему другу банковскую карту и назвал пароль, чтобы тот купил выпивку и закуску. Об инцидент сообщает сегодня МВД.

Однако второй участник застолья решил потратить деньги на себя. Мужчина снял с чужой карты 16 тысяч. А потерпевшему ничего не оставалось, как обратиться в полицию Петрозаводска.  

По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

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Кража
банковская карта
новости петрозаводска