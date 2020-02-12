12 февраля 2020, 12:30
Налетчики из Карелии обнесли магазин техники в Ленинградской области
Ущерб от действий предполагаемых злоумышленников превысил полмиллиона рублей
Подозреваемых в краже техники в Кировске в Ленинградской области задержали полицейские. Об этом сегодня сообщает «Мойка78».
Двух уроженцев Карелии 36 и 34 лет подозревают в том, что они стащили из магазина 17 ноутбуков. По версии следователей, налетчики проникли в магазин, отжав входную дверь. Ущерб торговой точке превысил 560 тысяч рублей. Похищенное обнаружить не удалось.
По факту кражи из магазина на Набережной улице, 11, было возбуждено уголовное дело.