12 февраля 2020, 12:30
Происшествия

Налетчики из Карелии обнесли магазин техники в Ленинградской области

Ущерб от действий предполагаемых злоумышленников превысил полмиллиона рублей

Подозреваемых в краже техники в Кировске в Ленинградской области задержали полицейские. Об этом сегодня сообщает «Мойка78».

Двух уроженцев Карелии 36 и 34 лет подозревают в том, что они стащили из магазина 17 ноутбуков. По версии следователей, налетчики проникли в магазин, отжав входную дверь. Ущерб торговой точке превысил 560 тысяч рублей. Похищенное обнаружить не удалось.    

По факту кражи из магазина на Набережной улице, 11, было возбуждено  уголовное дело.

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Кража
ноутбук
компьютерная техника
Ленобласть
Полиция