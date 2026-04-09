Мужчина лишился конечностей после визита к стоматологу в США

Жителю Техаса (США) ампутировали конечности из-за сепсиса, который развился после приема у стоматолога, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание People.

По данным источника, 34-летний пациент пришел на осмотр с воспаленными деснами. Когда врач к ним прикоснулся, они начали кровоточить. Через 45 минут состояние мужчины резко ухудшилось, его госпитализировали, у него развился сепсис и произошла остановка сердца. Медики подключили пациента к аппарату жизнеобеспечения, у пострадавшего начался процесс отмирания тканей. Чтобы спасти пациента, ему пришлось ампутировать правую ногу и правую кисть, левую ногу ниже колена и левое предплечье.

Ранее стоматологический бур попал в бронхи россиянина во время лечения зубов.