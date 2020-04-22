Мужчина и женщина умерли во вторник от пневмонии в Карелии

За последние сутки в Карелии зафиксировано две смерти от внебольничной пневмонии. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Скончались мужчина 1941 года рождения и женщина 1969 года рождения с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией и патологией органов дыхания. Тест на коронавирус в обоих случаях - отрицательный.

Всего с начала апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы в Карелии 156 человек. 26 пациентов умерли с 1 апреля.

Парфенчиков подчеркнул, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится тест на коронавирус. В большинстве случаев проводится компьютерная томография. Сегодня 15 больных пневмонией с отрицательными тестами на коронавирус по итогам томографии имеют, тем не менее, признаки вирусной инфекции и требуют дальнейшего тестирования в динамике и уточнения диагноза.