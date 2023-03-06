Мужчина хотел заживо сжечь бывшую тещу и погиб сам

Мужчина в Новокузнецке испытывал такую неприязнь к бывшей теще, что решил убить ее. Но сжечь пенсионерку не удалось, злоумышленник погиб сам, передает РЕН ТВ.

Инцидент случился 5 марта днем, после эмоционального телефонного разговора 65-летнего мужчины и 71-летней женщины. Бывший зять пришел к ней домой с двумя наполненными горючей жидкостью бутылками и пытался сжечь пенсионерку заживо. Также, по информации следователей, злоумышленник стрелял в пенсионерку из самодельного оружия.

Полицию вызвала обеспокоенная соседка. Злодею не удалось довести до конца замысел, он погиб сам.

Старушка получила ожоги, черепно-мозговую травму, множественные ожоги, ранение глаза и переломы. Ее госпитализировали, следователи возбудили уголовное дело. // фото: freepik.com