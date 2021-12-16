Мужчина был осторожен, но все равно лишился более 500 тысяч рублей

В полицию обратился 46-летний житель Питкяранты и рассказал, что перевел мошенникам более полумиллиона рублей. При этом он был настороже и предварительно проверил, откуда ему звонят, сообщили в МВД Карелии.

Потерпевший общался с аферистами три дня, они представлялись силовиками и работниками банка.

Мужчина убедился, что телефонный номер принадлежит конкретной организации в Петрозаводске. Он все проверил через интернет и поверил, что общается не с аферистами. Но дело в том, что звонили с подменных номеров с префиксом Петрозаводска.

В итоге мужчина сначала перевел мошенникам собственные накопления в сумме 265 тысяч рублей, а потом взял деньги в кредит, обналичил и отправил на «безопасный» счет.

Только после предложения оформить еще кредит он понял, что общается не с работниками банка, и обратился в полицию. // Фото: itcrumbs.ru