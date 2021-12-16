16 декабря 2021, 11:44
Девочка в Подмосковье шла в школу и провалилась в яму с кипятком
После госпитализации 11-летней школьницы в Московской области возбудили уголовное дело
Подмосковный следком возбудил уголовное дело после того, как пострадала 11-летняя девочка. Она шла в школу и провалилась в наполненную кипятком яму, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.
Дело расследуют по статье о халатности, следователи выясняют, как к случившемуся причастны работники сферы ЖКХ.
По данным Telegram-канала Mash, ребенок пострадал 16 декабря в Орехово-Зуево. По пути в учебное заведение девочка не заметила ямы, потому что ее занесло снегом.
Она упала в горячую воду и получила ожоги ног. Школьницу пришлось госпитализировать. // Фото: vnru.ru