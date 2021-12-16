Девочка в Подмосковье шла в школу и провалилась в яму с кипятком

Подмосковный следком возбудил уголовное дело после того, как пострадала 11-летняя девочка. Она шла в школу и провалилась в наполненную кипятком яму, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

Дело расследуют по статье о халатности, следователи выясняют, как к случившемуся причастны работники сферы ЖКХ.

По данным Telegram-канала Mash, ребенок пострадал 16 декабря в Орехово-Зуево. По пути в учебное заведение девочка не заметила ямы, потому что ее занесло снегом.

Она упала в горячую воду и получила ожоги ног. Школьницу пришлось госпитализировать. // Фото: vnru.ru