16 декабря 2021, 11:44
Происшествия

Девочка в Подмосковье шла в школу и провалилась в яму с кипятком

После госпитализации 11-летней школьницы в Московской области возбудили уголовное дело

Подмосковный следком возбудил уголовное дело после того, как пострадала 11-летняя девочка. Она шла в школу и провалилась в наполненную кипятком яму, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

Дело расследуют по статье о халатности, следователи выясняют, как к случившемуся причастны работники сферы ЖКХ.

По данным Telegram-канала Mash, ребенок пострадал 16 декабря в Орехово-Зуево. По пути в учебное заведение девочка не заметила ямы, потому что ее занесло снегом.

Она упала в горячую воду и получила ожоги ног. Школьницу пришлось госпитализировать. // Фото: vnru.ru

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