В аварию на карельской трассе попал школьный автобус

Неподалеку от Найстенъярви днем 15 декабря попал в ДТП школьный автобус. По факту аварии организовала проверку прокуратура, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

Дети были в бассейне и ехали обратно на школьном ПАЗ по маршруту Суоярви -Найстенъярви – Тойвола. Из-за сложных погодных условий автобус в 16: 10 свалился в кювет.

В салоне находились 20 учеников, никто из них не пострадал. ПАЗ удалось вытащить из снега благодаря проезжавшим мимо автомобилистам. После этого он продолжил движение. Всех детей в итоге развезли по домам.

Прокуратура даст оценку соблюдению требований, предъявляемых к организации пассажирских перевозок и содержанию автомобильных дорог. // Фото: wikimedia.org