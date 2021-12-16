Два легковых автомобиля столкнулись в Петрозаводске, есть пострадавшие

В среду, 15 декабря, две иномарки врезались друг в друга в Петрозаводске. О ДТП сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Авария произошла в 12:30 рядом с домом № 37 на улице Анохина. С прилегающей к дороге территории выезжал «Фольксваген Тигуан».

Согласно правилам, водитель должен был предоставить преимущество «Тойоте Авенсис». Однако он этого не сделал, в результате две машины столкнулись.

Пострадал 51-летний водитель «Тойоты» и его 50-летняя пассажирка. // Фото: источник