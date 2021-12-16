Юноша в Олонецком районе украл 3 кружки и может сесть на 6 лет

К полицейским в Олонецком районе обратился 44-летний мужчина и сообщил, что из его дачного дома украли три кружки. По данным МВД Карелии, ущерб составил 430 рублей, но это стало поводом к возбуждению уголовного дела.

Оперативники установили личность предполагаемого воришки. Это 18-летний сельчанин, который раньше уже имел проблемы с законом.

Юноша признался, что был сильно пьян, поэтому и забрался в чужой дом. Похищенные кружки он забрал себе и пользовался ими.

Посуду изъяли и вернули владельцу, а молодой человек стал фигурантом уголовного дела о краже. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. // Фото: PublicDomainPictures/Pixabay.com